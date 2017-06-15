СКР: расследование дела Евгении Васильевой продолжается, а счета арестованы

Следственный комитет опроверг сообщения, появившиеся в некоторых СМИ о том, что расследования основного уголовного дела в отношении экс-главы департамента имущественных отношений Минобороны Евгении Васильевой завершено.

Следователи вскрыли более 40 эпизодов хищения активов Минобороны.

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко заверила, что расследование продолжается, и арест, наложенный на счета, драгоценности, недвижимость и картины Васильевой, по-прежнему действует.

Сама фигурантка громкого дела Евгения Васильева в мае 2015 году была осуждена на 5 лет заключения за хищения, а уже в конце августа суд одобрил ее условно-досрочное освобождение.