СКР: расследование дела Евгении Васильевой продолжается, а счета арестованы
15 июня 2017, 11:55 [ «Аргументы Недели» ]
Следственный комитет опроверг сообщения, появившиеся в некоторых СМИ о том, что расследования основного уголовного дела в отношении экс-главы департамента имущественных отношений Минобороны Евгении Васильевой завершено.
Следователи вскрыли более 40 эпизодов хищения активов Минобороны.
Официальный представитель ведомства Светлана Петренко заверила, что расследование продолжается, и арест, наложенный на счета, драгоценности, недвижимость и картины Васильевой, по-прежнему действует.
Сама фигурантка громкого дела Евгения Васильева в мае 2015 году была осуждена на 5 лет заключения за хищения, а уже в конце августа суд одобрил ее условно-досрочное освобождение.