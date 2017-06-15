В Москве похищенного трехлетнего малыша вернули маме

Похищение трехлетнего мальчика произошло на востоке Москвы и похитила его организованная группа, считают в полиции. Никаких требований похитители не выдвигали, или просто не успели выдвинуть.

Выглядит все так, словно похитители украли не того ребенка, какого хотели украсть, либо по каким-то причинам передумали совершать преступление, сообщает «Лайф».

Известно, что ребенок был выкраден из квартиры, где он проживал с отцом, а вернули его в квартиру его мамы в Балашихе. В полиции считают, что группа неизвестных похитителей действовала так, словно у нее есть опыт похищений. Тем не менее, ребенка вернули родительнице через несколько часов, не причинив ему никакого вреда. Требований бандиты тоже не предъявляли.