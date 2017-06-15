Полиция просит продлить арест криминальному авторитету Калашову

Полиция просит продлить арест Захария Калашова, известного как вор в законе Шакро Молодой, в рамках дела о вымогательстве в вымогательстве восьми миллионов рублей у хозяйки московского ресторана.

Ранее стало известно о завершении предварительного следствия по делу. В настоящее время обвиняемые знакомятся с материалами, передает РИА Новости.

В декабре 2015 года при "разборках" у ресторана на Рочдельской улице в Москве противоборствующие стороны устроили перестрелку, в ходе которой были убиты два человека.

Помимо Калашова и Андрея Кочуйкова (Итальянец), по делу о вымогательстве проходит экс-сотрудник ГУСБ МВД полковник Евгений Суржиков. Кроме того, возбуждены дела в отношении трех полицейских, которые не предотвратили перестрелку.

Также арестованы трое высокопоставленных сотрудников СКР, в числе которых генерал Денис Никандров, за взятку смягчившие обвинения Итальянцу.