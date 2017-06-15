Житель Новосибирска проведет 2 года в тюрьме за живодерство

Суд города Оби вынес приговор уже имевшему судимость новосибирцу. За жестокое убийство котенка‍ на глазах у своих детей он приговорен к двум годам лишения свободы, рассказали в прокуратуре.

Об убийстве Егоровым животного полицейским сообщила мать осужденного, которая находилась в квартире в момент живодерских действий сына. Рядом с ними в тот момент были и дети. По совокупности совершенных преступлений - живодер также обвинялся в краже, совершенной группой лиц, - суд приговорил его к двум годам лишения свободы. Суд учел как и непогашенную судимость, так и то, что в момент совершения преступления мужчина был пьян.