На месте сгоревшего дома кратовского стрелка нашли человеческие останки

Следователи обнаружили на месте дома кратовского стрелка останки человека. Здание ранее было уничтожено огнем.

По одной из версий, останки принадлежат матери Игоря Зенкова, которую в настоящее время разыскивают правоохранители. В пользу этого предположения говорит то, что находка была сделана на месте, где находилась комната пенсионерки. Окончательная ясность в этом вопросе будет установлена после проведения экспертизы.

Напомним, в минувшую субботу житель подмосковного Кратово Игорь Зенков убил четырех человек, открыв огонь из окна своего дома. Операция по обезвреживанию злоумышленника продолжалась несколько часов. В результате он был ликвидирован полицейскими.