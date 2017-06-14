Замоскворецкий суд приговорил к восьми годам колонии бывшего директора ФСИН Александра Реймера за мошенничество при закупке электронных браслетов. Махинации нанесли бюджету ущерб в 2,3 млрд руб., часть которых была похищена.



Экс-подчиненные Реймера Николай Криволапов и Виктор Определенов получили пять лет восемь месяцев и шесть лет колонии соответственно, также они выплатят штраф — 600 тыс. руб. и 700 тыс. руб. Криволапов и Реймер также лишены генеральских званий, после выхода на свободу им будет запрещено занимать должности на госслужбе в течение двух лет.



По распоряжению Реймера электронные браслеты закупались по завышенной цене у единственного предприятия - НПО «Мета», директор которого Николай Мартынов делил с руководителем ФСИН «навар». Так, стационарное контрольное устройство стоимостью 19 тысяч рублей закупалось за 108 тысяч, а мобильное, вместо тех же 19 - по цене 128 тысяч. Чтобы легализовать закупку у данного предприятия, которая не была возможна по закону, руководство ФСИН пролоббировало поправки в законодательство и создало посредническую структуру — ФГУП «ЦИТОС». Директором ЦИТОСа стал Виктор Определенов. «Мета», которую возглавлял Николай Мартынов, продавала браслеты центру, а тот, в свою очередь, поставлял их ведомству.



В июне 2012 года президент России Владимир Путин своим указом освободил Реймера от должности после ряда скандалов с его участием: секретарь экс-главы ФСИН жаловалась на сексуальные домогательства с его стороны, а отдельные подчиненных заявляли, что Реймер незаконно установил в их кабинетах прослушивающие устройства.



