В Астрахани жертвами убийцы стали женщина с сыном и дочкой

В Астрахани жертвами убийцы стали женщина с двумя детьми. В настоящее время региональный следственный комитет проводит проверку по факту убийства молодой женщины и покушение на жизнь ее малолетнего сына.

Правоохранителями по горячим следам был задержан местный житель. По данным следствия, женщина, проживавшая одна с двумя детьми, была знакома с напавшим на нее и сама открыла ему дверь. Причины трагедии устанавливаются, но уже известно, что гость с ножом напал на хозяйку квартиры и ее детей.

Женщина в результате нападения погибла, за жизнь 9-летнего мальчика борются медики, 5-летняя девочка находится в шоке и ни с кем не разговаривает.

Известно, что подозреваемый в зверском нападении был ранее судим.