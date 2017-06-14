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В Астрахани жертвами убийцы стали женщина с сыном и дочкой

14 июня 2017, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]

В Астрахани жертвами убийцы стали женщина с сыном и дочкой

В Астрахани жертвами убийцы стали женщина с двумя детьми. В настоящее время региональный следственный комитет проводит проверку по факту убийства молодой женщины и покушение на жизнь ее малолетнего сына.

Правоохранителями по горячим следам был задержан местный житель. По данным следствия, женщина, проживавшая одна с двумя детьми, была знакома с напавшим на нее и сама открыла ему дверь. Причины трагедии устанавливаются, но уже известно, что гость с ножом напал на хозяйку квартиры и ее детей.

Женщина в результате нападения погибла, за жизнь 9-летнего мальчика борются медики, 5-летняя девочка находится в шоке и ни с кем не разговаривает.

Известно, что подозреваемый в зверском нападении был ранее судим.

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На Марсе случайно обнаружен снег

На Марсе случайно обнаружен снег

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