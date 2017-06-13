В Дербенте совершено покушение на депутата дагестанского парламента

Вели Фаталиев, депутат народного собрания, доставлен в больницу Дербента с ножевым ранением. По одной из версий, политик пострадал из-за нападения на него охранника начальника земельного комитета города.

Подозреваемый в нападении на депутата задержан, передает ТАСС.

Депутат в настоящий момент находится в абсолютной безопасности и его жизни ничего не угрожает. Более подробной информации о случившемся пока нет.