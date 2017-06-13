Организатор убийства Анны Политковской умер в камере

Приговоренный к пожизненному тюремному заключению за организацию убийства журналистки Анны Политковской Лом-Али Гайтукаев 13 июня скончался в камере исправительной колонии №5 в Вологодской области.

О смерти организатора убийства Анны Политковской сообщает Рамблер. В УФСИН журналистам эту информацию подтвердили. Известно, что Лом-Али Гайтукаев страдал хронически заболеванием и постоянно лечился.

Еще до ареста Гайтукаев имел конфликты с криминалом и родственники осужденного не исключают, что Гайтукаева могли устранить.

Анна Политковская, обозреватель "Новой газеты", была убита 7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве. Следствие склонилось к тому, что журналистку убили из-за ее профессиональной деятельности.

Лом-Али Гайтукаеву обвинение за организацию убийства было предъявлено в 2011 году. Заказчик убийства Политковской установлен не был.