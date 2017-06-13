Организатор убийства Анны Политковской умер в камере
13 июня 2017, 13:40 [ «Аргументы Недели» ]
//Криминал 18+
13 июня 2017, 13:40 [ «Аргументы Недели» ]
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Под Новороссийском в ДТП погиб известный кубанский скульптор Александр Аполлонов
Ксения Собчак показала, как ее муж-актер оторвался на "Кинотавре"
Самолет "Суперджет" с пассажирами на борту запросил экстренную посадку
//Общество
В Москве и нескольких других городах произошел сбой в работе "МегаФона"
Судьба матери "кратовского стрелка" не установлена до сих пор
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