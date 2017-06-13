Замоскворецкий суд Москвы признал виновным экс-главу ФСИН Александра Реймера в мошенничестве при госзакупках электронных браслетов. Прокуратура требует для него 9 лет колонии и один миллиард рублей штрафа.



ФСИН оценила ущерб от действий своего бывшего шефа в 3,4 млрд руб.



По распоряжению Реймера электронные браслеты закупались по завышенной цене у НПО «Мета», директор которого Николай Мартынов делил с руководителем ФСИН «навар». Так, стационарное контрольное устройство стоимостью 19 тысяч рублей закупалось за 108 тысяч, а мобильное, вместо тех же 19 - по цене 128 тысяч. Чтобы легализовать закупку у данного предприятия, которая не была возможна по закону, руководство ФСИН пролоббировало поправки в законодательство и создало посредническую структуру — ФГУП «ЦИТОС».



По оценке гособвинения, 2,3 млрд руб. бюджетных денег пошли на цели, не связанные с функциями ведомства, а 1,3 млрд были похищены. Лично Реймер получил в качестве взятки 140 млн руб. На нарушения при госзакупках обратила внимание Счетная палата, и лишь через два года после этого, в марте 2015-го, бывший глава ФСИН был задержан.



В июне 2012 года президент России Владимир Путин своим указом освободил Реймера от должности после ряда скандалов с его участием: секретарь экс-главы ФСИН жаловалась на сексуальные домогательства с его стороны, а отдельные подчиненных заявляли, что Реймер незаконно установил в их кабинетах прослушивающие устройства.



