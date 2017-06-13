В нападении на генконсульство России подозревается депутат Верховной рады

О нападении на российское Генконсульство во Львове «Аргументы недели» сообщали ранее. В организации этого нападения СК РФ подозревает независимого депутата Верховной рады Украины Владимира Парасюка.

Главное следственное управление СК РФ 13 июня завело уголовное дело на депутата Верховной рады Украины Владимира Парасюка, сообщает портал «Фонтанка.ру».

По версии следствия, Парасюк причастен к организации беспорядков у здания Генконсульства РФ во Львове в марте минувшего года. Парасюк занимался подстрекательством, подговаривая людей к нападению на российское посольство. Парасюку по статье грозит до пяти лет лишения свободы и полумиллионный штраф.