Оппозиционер Навальный арестован судом

Ранее «Аргументы недели» сообщали про задержание оппозиционера Алексея Навального за организацию незаконных акций по всей России. 13 июня стало известно, что суд оставил Навального под стражей.

Алексей Навальный «улучшил» прежний показатель: после акции 26 марта его арестовали на 15 суток, а приговор от 13 июня -30 суток ареста, пишет «Газета.Ru».

Суд постановил, что Навальный виновен в организации запрещенной (она не была согласована) акции протеста и учел, что оппозиционер по этому делу уже привлекался, потому и срок ареста увеличен.

Напомним, Алексея Навального взяли в подъезде его же дома, он даже не добрался до места акции, которую организовал.