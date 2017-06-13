В Челябинской области 19-летний юноша получил условный тюремный срок за пост в соцсети «ВКонтакте». Приговор молодому человеку суд Челябинской области вынес 13 июня по уголовной статье за возбуждение ненависти.

Суд установил, что 19-летний парень размещал на своей страничке в соцсети «ВКонтакте» материалы экстремистского характера, сообщает Znak.com.

В региональном ФСБ установили, что парень находил в соцсетях информацию экстремистского толка и репостил их на своей страничке «ВКонтакте».

Следствие установило, что репосты паренька имели целью вызвать отрицательные эмоции в отношении представителей отдельных национальностей.