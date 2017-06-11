После задержания «кратовского стрелка» полиция начала проводить первые допросы. Уже опрошены местные жители, соседи, отец подозреваемого. А вот местонахождение матери Игоря Зенкова установить не удалось.

Соседи рассказывали, что женщина много лет болела и была лежачей. Полицейские не исключают, что она стала первой жертвой буйного сына, и ее тело может находиться в развалинах сгоревшего дома.

50-летний Игорь Зенков страдающий психическим расстройством, открыл стрельбу по прохожим в подмосковном поселке Кратово накануне вечером. Погибли четыре человека, еще четверо получили ранения. Сам преступник был ликвидирован в ходе спецоперации. Несколько часов он оказывал активное сопротивление силовикам: отстреливался и бросал гранаты. На месте преступления были найдены ружье Иж-18 и пистолет "Маузер". Оружие не было зарегистрировано.

Ранее мужчина служил в Чечне, а позже работал в МЧС. Время от времени ему требовалось психиатрическая помощь. В моменты обострений Зенков становился буйным. На фоне потребления спиртного у него могла случиться «белая горячка».



