В Ярославле появился новый вид рассылки компьютерных вирусов
10 февраля 2017, 16:20 [ «АН-онлайн» ]
Кибермошенники придумали оригинальный способ взламывать кошельки жителей Ярославля. Об этом сообщает 10 февраля пресс-служба регионального ведомства судебных приставов: письма приходят якобы от лица УФСПП.
Понятно, что служба судебных приставов здесь не причем, их «бренд» используется как повод для доверия, пишет «РГ».
В электронном письме к потенциальной жертве содержится ссылка на якобы сайт ведомства с извещением о наличии долга. В ссылке содержится вирус, который распознают не все компьютеры. Жертвами хакеров стали тысячи людей. Людям предлагают обращаться в полицию при получении подобных писем. ФСПП просит граждан помнить, что она не рассылает письма с интернет-ссылками.