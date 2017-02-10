Известный российский рэпер задержан с наркотиками

Рэпер Виталий Пика (в миру – Виталий Попов) 10 февраля утром был задержан на гастролях в городе Орел. Причина задержания – подозрение в употреблении наркотиков. Музыканта задержали прямо на вокзале.

Виталий Пика известен как автор хита "Патимейкер". Сегодня утром на вокзале в городе Орел рэпер был задержан, так как его поведение показалось стражам порядка подозрительным. Мужчина (музыканту 30 лет) старался обходить стороной полицейских, сообщает «Лайф».

При обыске при музыканте обнаружили пакетик с зеленым веществом, - экспертиза установила, что это марихуана. Сейчас музыкант отпущен по подписке о том, что обязательно явится в полицию. У Виталия Пики сегодня вечером концерт в одном из ночных заведений Орла.