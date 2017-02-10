Волгоградец насиловал на камеру свою малолетнюю племянницу

В Волгограде предстанет перед судом мужчина, который обвиняется в неоднократных изнасилованиях своей малолетней племянницы. Секс с девочкой злоумышленник снимал на видео.

Как следует из материалов уголовного дела, 32-летний обвиняемый совершил преступления в 2012-2013 годах. Его жертвой стала девочка 2005 года рождения.

Главным доказательством по делу являются видеоролики, которые хранились на компьютере мужчины. На них запечатлены акты насилия.

Ранее «АН-онлайн» сообщали о то, что житель Красноярского края надругался над своей 14-летней дочерью. Девочка, никогда не видевшая отца, приехала с ним познакомиться.

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