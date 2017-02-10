Волгоградец насиловал на камеру свою малолетнюю племянницу
10 февраля 2017, 14:56 [ «АН-онлайн» ]
В Волгограде предстанет перед судом мужчина, который обвиняется в неоднократных изнасилованиях своей малолетней племянницы. Секс с девочкой злоумышленник снимал на видео.
Как следует из материалов уголовного дела, 32-летний обвиняемый совершил преступления в 2012-2013 годах. Его жертвой стала девочка 2005 года рождения.
Главным доказательством по делу являются видеоролики, которые хранились на компьютере мужчины. На них запечатлены акты насилия.
Ранее «АН-онлайн» сообщали о то, что житель Красноярского края надругался над своей 14-летней дочерью. Девочка, никогда не видевшая отца, приехала с ним познакомиться.
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