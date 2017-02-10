Под Архангельском бизнесмен “заказал” даму, не ответившую ему взаимностью

Невзаимная любовь привела предпринимателя из Архангельской области в такое отчаяние, что он решился “заказать” объект своих чувств и нанял для этих целей своего знакомого.

Сумма за убийство не отвечавшей на ухаживания 34-летней женщины была предложена приличная - шестьсот тысяч рублей, сообщает РИА Новости. Мужчина, которому было это поручено, эти деньги получить хотел, а вот выполнять заказ - не очень. Выход из положения нашелся быстро: за каких-то двадцать тысяч рублей он нанял другого исполнителя, который напал на женщину и нанес ей несколько ударов ножом, от которых она скончалась в больнице.

В настоящий момент бизнесмен объявлен в международный розыск, а его знакомый приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы. Следствие в отношении исполнителя заказа прекращено в связи со смертью.

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