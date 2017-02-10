«Кодекс проститутки» разработали в Москве

Полицейские Москвы задержали в столице за организацию занятия проституцией 22-летнего уроженца Ростова-на-Дону. Сутенер подошел к своему криминальному бизнесу основательно и разработал для «жриц любви» свой «кодекс».

Бумагу с инструкциями правоохранители нашли в притоне на улице Краснодонской. В «кодексе» подробно расписано, как путана должна вести себя с клиентами, и содержатся штрафные санкции за несоблюдение этих правил. Так, за небритые ноги и подмышки девушек штрафовали на 500 рублей, пишет портал Life.

Теперь проституткам предстоит заплатить штраф уже по решению суда – их привлекли к административной ответственности. А вот сутенер-бюрократ может оказаться за решеткой – в отношении него завели уголовное дело.

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