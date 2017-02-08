На юге Москвы пассажир зарезал таксиста
8 февраля 2017, 20:55 [ «АН-онлайн» ]
В автомобиле на Варшавском шоссе в Москве был обнаружен мужчина с колото-резаным ранением. Спасти его не удалось: пострадавший скончался по дороге в больницу в карете скорой помощи.
44-летнего водителя обнаружили сотрудники ДПС, сообщает РЕН ТВ. По предварительным данным, ранение, ставшее смертельным, нанес пассажир таксиста. Потерявший управление автомобиль после этого съехал с дороги и врезался в сугроб. Нападавший с места происшествия скрылся.
В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются обстоятельства случившегося. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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