Украинский гастарбайтер напал в Москве на девочку-подростка

Уроженец Украины с профессией дизайнер напал 8 февраля в лифте на несовершеннолетнюю девочку. Ребенок сумел вырваться и позвать на помощь. Полиция задержала преступника и выясняет причины нападения.

Задержанному за нападение на девочку в Москве 38 лет, известно также, что он дизайнер и приехал из Украины, сообщает ТАСС.

лифте жилого дома по Балаклавскому шоссе. Следствие выяснило, что мужчина зашел в лифт следом за ребенком, а как только двери кабины закрылись, схватил ее за горло и достал нож. Девочка получила несколько ножевых ударов по лицу, но все-таки сумела вырваться и позвать на помощь. Нападение мужчина совершил вжилого дома по Балаклавскому шоссе.выяснило, чтозашел в лифт следом за ребенком, а как только двери кабины закрылись, схватил ее за горло и достал. Девочка получила несколькопо лицу, но все-таки сумела вырваться и позвать на помощь.