Алексею Навальному дали пять лет тюрьмы, но условно

Ранее «АН-онлайн» сообщали о возобновлении дела в отношении политика Алексея Навального и о том, что он признан виновным в хищениях денежных средств у «Кировлеса». Сейчас стал известен приговор.

Навальный повторно признан виновным в хищениях и второй раз «удостоен» условного срока, - на этот раз – пять лет, сообщает портал theins.ru.

На этот раз Навального приговорили еще и к штрафу в полмиллиона рублей. Его подельник Петр Офицеров получил 4 года условного заключения и также выплатит штраф в полмиллиона.

Сам Навальный свою вину не признает и процесс против него продолжает считать делом политическим и говорит: «Кремль меня не любит». «АН-онлайн» сообщали, что Навальный планировал участвовать в президентских выборах в России и дело против него политик считает очередной попыткой не допустить его до выборов.