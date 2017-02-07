В Дагестанском селе введен режим КТО
7 февраля 2017, 08:09 [ «АН-онлайн» ]
Режим контртеррористической операции введен 7 февраля в дагестанском селе Анди (Ботлихский район республики). Войска Нацгвардии совместно с полицией прочесывают территорию в поисках бандформирований.
Крупномасштабная операция проводится силовиками в Дагестане. Как сообщает Оперативный штаб НАК, операция проводится спецслужбами республики при поддержке бойцов Национальной гвардии, сообщает ТАСС.
В районе КТО применяется бронетехника: цепи бойцов под прикрытием БТРов прочесывают местность в поисках боевиков и их сторонников. Полиция параллельно ищет тайники с боеприпасами, оружием и экстремисткой литературой.