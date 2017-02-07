Бывший президент Перу подозревается в коррупции

Бывший глава Перу Алехандро Толедо (он возглавлял страну с 2001 по 2006 годы) подозревается в получении крупной взятки от бразильской строительной фирмы. Известно, что Толедо получил порядка $11 миллионов.

Перуанские СМИ сообщают 7 февраля о заведении уголовного дела на бывшего президента страны Алехандро Толедо, сообщает ТАСС.

Взятка, как считает следствие, предназначалась для того, чтобы получить выгодный контакт на строительство шоссе. По версии Прокуратуры, Толедо получил от строительной фирмы Бразилии взятку в $20 миллионов, 11 из которых предназначались лично Толедо, - «откат», как сказали бы в России., как считает, предназначалась для того, чтобы получить выгодный контакт на строительство шоссе.

В доме Толедо уже прошли обыски, но постановление о его аресте пока не выдано. Сам подозреваемый все обвинения отрицает.