Убийство владельца частной клиники стало местью безутешного вдовца

Столичные правоохранители задержали двух подозреваемых в убийстве владельца частной клиники Андрея Истомина. Это 34-летний Юрий Бородкин и 48-летняя сожительница владельца клиники.

Бородкин сознался на допросе, что мстил «целителю» за убийство своей жены, которая обратилась в клинику нетрадиционной медицины за помощью. Истомин убедил женщину на 4 стадии рака не обращаться к профессиональным врачам, а лечиться не лекарствами, а травами, которые не дали никаких результатов, сообщает "Лайф". В результате женщина скончалась.

Какими мотивами руководствовалась сожительница доктора, пока неизвестно. Возможно, у нее тоже были претензии личного характера к 58-летнему любовнику.

Как сообщал АН-онлайн ранее, на владельца клиники народной медицины Андрея Истомина напали двое мужчин возле его дома. Один из них нанес мужчине 11 ударов битой, от которых он скончался в карете «скорой помощи». В преступлении участвовала также сожительница доктора, следившая, чтобы избиение прошло без свидетелей. Нападение на бизнесмена попало на камеру видеонаблюдения.



