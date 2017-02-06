В Нижнем Новгороде задушили семилетнего ребенка

Жестокое и циничное преступление было совершено в реабилитационном центре для несовершеннолетних, расположенном в Нижнем Новгороде. Жертвой стала семилетняя девочка.

В совершении преступления подозревается пятнадцатилетняя девушка, одна из воспитанниц центра, сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление СК по области. По версии следствия, у девушки возник конфликт с ребенком по малозначительному поводу, после чего подозреваемая пришла в спальную комнату, где находились две девочки, и задушила свою жертву.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также дать оценку выполнению сотрудниками центра своих должностных обязанностей.

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