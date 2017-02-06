Пожарный устроил пожар, чтобы выбить деньги с должника

Нестандартный, но противозаконный способ вернуть долг придумал пожарный из Курганской области. Чтобы надавить на должника, он поджег дом его матери. Таким образом пожарный решил помочь своему знакомому с возвратом долга.

Проникнув в хозяйственную постройку, расположенную возле дома, 24-летний сотрудник муниципального пожарного поста устроил поджог и, убедившись, что строение заполыхало, скрылся. Однако уже через какое то время вернулся на место преступления как ни в чем не бывало - на этот раз в составе пожарной бригады, чтобы тушить пожар.

Однако преступление ему скрыть не удалось. В настоящий момент в отношении пожарного возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет заключения.

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