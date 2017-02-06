Жестокое убийство владельца московской клиники попало на видео (18+)
6 февраля 2017, 16:16 [ «АН-онлайн» ]
На YouTube появилось шокирующее видео, на котором запечатлен момент жестокой расправы над владельцем московской клиники прямо возле подъезда его дома. По всей видимости, молодчики с битами поджидали его.
На кадрах видно, как один из преступников наносит многочисленные удары битой (как потом подсчитали, их было 11) по голове своей жертвы. Андрей Истомин падает на колени, не в силах оказать сопротивление. Спустя несколько минут его, истекающего кровью, обнаружили прохожие. Бизнесмен скончался в карете «скорой помощи».
Позднее правоохранители задержали одного из подозреваемых, того, что убил Истомина. Предположительно, нападение организовала бывшая сожительница предпринимателя, которая была неподалеку: она следила за тем, чтобы на месте не оказались случайные свидетели.
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