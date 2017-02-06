На Кубани подростки изнасиловали 14-летнюю девушку, шантажируя интимным видео

В Краснодарском крае четырнадцатилетняя девушка стала жертвой нескольких подростков, в руки которых попало интимное видео с ее участием. Юноши, угрожая выложить видеоролик в интернет, принудили ее к сексу.

Заявление в правоохранительные органы написала мать изнасилованной девушки, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на управление СК по региону. Как стало известно, на видеозаписи была запечатлена сексуальная связь жертвы с молодым человеком. Подростки угрожали распространить этот ролик в социальных сетях в том случае, если девушка откажется от секса с ними.

В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка.

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