Он прошел на лыжах 30 километров, чтобы в соседнем районе ограбить магазин и также вернулся обратно, - точнее, почти вернулся. Грабителя вычислили по лыжне, на ней его и взяли с оружием и деньгами.

Из Ульяновской области грабитель на лыжах прибежал в Самарскую, зашел в магазин и, направив на продавца пистолет (оружие оказалось пневматическим), потребовал отдать ему всю выручку, сообщает ТАСС.

преступнику так не показалось, потому что его догнали полицейские прямо на лыжне (по ней и обнаружили злоумышленника). Сопротивления полиции Обратный путь всегда кажется короче:так не показалось, потому что его догналипрямо на лыжне (по ней и обнаружили злоумышленника). Сопротивления полиции грабитель не оказал: он только что отсидел за убийство и знал, чем можно смягчить следствие.