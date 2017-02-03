На Кубани главаря секты будут судить за растление малолетней девочки

На Кубани завершено расследование в отношении организатора религиозной секты, помимо прочего обвиняющегося в совращении малолетней девочки, с которой он совершал сексуальные действия на протяжении трех лет.

Секта появилась в в станице Староджерелиевской Красноармейского района в 2004 году, пишет “Российская газета”. Во время семинаров организатор проповедовал учение о “квантовом переходе на другой вибрационный уровень”, согласно которому участники организации смогут спасти планету от гибели. Учение предполагало помимо прочего отказ от всех общепринятых норм морали, а для достижения полного повиновения использовалось психологическое насилие.

Главарь секты был взят под стражу после того, как в правоохранительные органы обратилась одна из его последовательниц, которой удалось сбежать вместе с несовершеннолетними детьми. В настоящий момент в отношении организатора собрана достаточная доказательная база, изобличающая его противоправную деятельность.

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