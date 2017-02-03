Главный строитель Ингушетии подозревается в мошенничестве

Глава Министерства строительства Ингушетии и его партнер по бизнесу, директор строительной фирмы, задержаны 3 февраля по подозрению в мошенничестве. Следствие считает, что министр Мустафа Буружев похитил деньги.

В крупном мошенничестве при возведении школы подозревается министр строительства и ЖКХ Республики Ингушетия Мустафа Буружев , пишет «РГ».

По версии следствия, министр и его подельник из строительной фирмы при строительстве школы «сэкономили» порядка 54-х миллионов рублей, присвоив деньги себе. Мошенники подделывали акты проведенных работ и справки о стоимости стройматериалов. Глава Минстроя осуществлял контроль за строительством и все документы по проведению работ подписывал лично, поэтому он стал основным подозреваемым по делу. Если версия следствия подтвердится, министру грозит до 10 лет тюрьмы.