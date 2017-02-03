Москвичка “заказала” собственную мать из-за квартиры

В Москве задержали женщину, которая пыталась организовать убийство своей собственной матери. В качестве “киллера” выступил один из оперативников уголовного розыска.

Жизнь матери 38-летняя москвичка оценила в триста тысяч рублей. Передав “киллеру” фотографию жертвы, информацию о ее распорядке дня и ключи от квартиры, заказчица потребовала еще и обеспечить себе алиби, сообщает РЕН ТВ. Через некоторое время она получила сообщение, что ее заказ выполнен, и пришла в квартиру матери, где и произошло задержание. Свою вину москвичка отрицать не стала.

59-летняя женщина, едва не ставшая жертвой собственной дочери, заявила, что родственники давно ведут охоту за ее квартирой.

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