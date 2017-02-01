Появилось видео с места захвата омского террориста (ВИДЕО)

Ранее «АН-онлайн» сообщали о захвате заложника в Омске. Жертвой террориста-наркомана стала 13-летняя девочка, жительница частного дома. Инцидент произошел утром 1 февраля. Спецназ освободил ребенка.

Омска вломился неадекватный полуголый мужчина и требовал вернуть ему героин, приставив нож к горлу ребенка. Выяснилось, что кражи, ему 41 год и он был в явно неадекватном состоянии, передает 360tv.ru. Ранее стало известно, что в частный домвломился неадекватный полуголыйи требовал вернуть ему, приставивк горлу ребенка. Выяснилось, что мужчина ранее имел судимость за, ему 41 год и он был в явно неадекватном состоянии, передает 360tv.ru.

Бабушка 13-летней девочки смогла связаться с полицией и стражи порядка слышали угрозы рецидивиста. Совместно с сотрудниками Росгвардии полиция блокировала частный дом, где засел бандит, а затем провела операцию по освобождению заложницы.

Сообщается, что преступник был арестован, а девочка осталась невредима.