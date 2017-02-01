В Москве появился серийный маньяк

Оперативники Москвы уже полгода охотятся за убийцей 20-летней москвички Анастасии Селивановой. Есть основания полагать, что убийца причастен к целому ряду подобных преступлений, которые пока не раскрыты.

В сентябре минувшего года маньяк расправился с девушкой-москвичкой на Хамовническом Валу, сообщает «Лайф».

Ряд экспертиз и анализ характера ножевых ранений дает экспсертам основание предполагать, что преступник совершил не одно преступление: у него, что называется, «набита рука». Душегуб слишком профессионально работает обычным кухонным ножом, что выдает в нем опытного преступника. Пока никаких новых данных о маньяке нет.