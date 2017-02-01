В Астрахани парень с ножом ночью напал на семью

Напавший на семью в Астрахани задержан: ему 20 лет и он ранее уже был судим за избиения и угрозу убийством. Сейчас он ответит перед законом за нанесение ранений женщине и мужчине, которых он хотел обокрасть.

Вор проник в частный дом в ночь на 1 февраля, прикарманил пачку сигарет и тысячу рублей, что лежала в кошельке на столе. На шум выбежала дочь хозяйки дома, 31-летняя дама, сообщает портал svpressa.ru.

Дама невольно подняла крик и получила несколько ножевых ударов от вора. Дома была вся семья и к женщине присоединился ее брат, которому вор нанес удары ножом у руку и шею. Разбойника скрутили остальные родственники при поддержке подоспевших соседей. Ночному вору-разбойнику грозит до 12 лет тюрьмы.