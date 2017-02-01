15-летний школьник из Иркутска задержал грабителя
1 февраля 2017, 11:28 [ «АН-онлайн» ]
В Иркутске 25 января на улице Трудовая 15-летний школьник стал жертвой грабителя, который выхватил у него из рук смартфон и попытался скрыться с месте преступления. Подросток не растерялся и вскоре настиг своего более возрастного обидчика, сообщает пресс-служба полиции.
– Старшеклассник благодаря своим физическим данным не только догнал беглеца, но и задержал его и самоотверженно удерживал до прибытия помощи. Школьник схватил молодого человека за сумку и стал звать на помощь, – рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.
Случайным свидетелем происходящего оказалась 33-летняя иркутянка. Она немедленно позвонила в дежурную часть полиции и рассказала полицейским о случившемся. На помощь юному потерпевшему уже через несколько минут подоспели сотрудники отдела полиции №7 межмуниципального управления МВД России «Иркутское», которые и задержали подозреваемого. Им оказался 17-летний учащийся второго курса одного из городских техникумов.
По факту покушения на грабеж возбуждено уголовное дело.
по сообщению портала "ТЕЛЕИНФОРМ" 28.01.17