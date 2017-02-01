Под Липецком пешехода покалечили битой за переход дороги в неположенном месте

Это преступление хотели скрыть в полиции, но тайное всегда становится явным. Прокуратура завела уголовное дело на тех, кто жестоко избил пешехода в Липецком районе. Полиции о преступлении было известно.

В больнице, куда поступил пострадавший пешеход с переломом плеча и многочисленными ушибами, в полицию, как и положено, сообщили об инциденте, передает most.tv.

Однако, полицейские никаких мер не предприняли. Известно, что пешехода избили в декабре минувшего года в селе Подгорное. Там группа неизвестных напала на пешехода (поводом послужило то, что жертва перешла дорогу в неположенном месте). Пешеход получил несколько ударов битой, после чего угодил в больницу.

Сейчас Прокуратура ищет виновных в избиении, которым грозит до трех лет тюрьмы.