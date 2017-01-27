Итальянский футбольный клуб обвиняют в связях с мафией

Туринский футбольный клуб Juventus заподозрили в связях с мафией при торговле билетами на матчи. Клуб все обвинения в свой адрес опровергает и нанял коллектив юристов для защиты от нападок клеветников.

Заявление президента ФК Juventus Андреа Аньелли 27 января появилось на официальной страничке клуба. Президент сообщает, что клуб нанял юристов, чтобы отстоять авторитет клуба, передает RT.

Прокуратура Турина подозрения журналистов без внимания не оставила и начала расследование по данному факту. Надо сказать, что в связях с организованной преступностью подозревали как раз президента клуба, который, по версии журналистов, отдал в руки мафии торговлю билетами на матчи клуба.