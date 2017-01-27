Отец Мары Багдасарян пообещал усилить контроль над дочерью (ВИДЕО)

На Мару вредное влияние оказывают ее друзья и как только Мара выйдет из спецприемника, отец начнет контролировать дочь и она перестанет безобразничать. Это мнение отца Мары, Эльмара Багдасаряна.

Родитель эпатажной гонщицы и злостной нарушительницы ПДД Мары Багдасарян обещает опекать дочь от вредного влияния ее знакомых, сообщает «Лайф». Как только Мара покинет спецприемник, папа усилит контроль над дочкой. Отец заверил журналистов, что будет ежедневно лично отвозить ее на работу и вечером отвозить домой.

При этом родитель 23-летней девушки признался, что поведение его дочери плохо отражается на бизнесе: он много времени тратит на воспитание дочери, вместо того, чтобы заниматься бизнесом.