Банкир-миллиардер Фетисов пойдёт под суд за вывод активов

Очевидно, скоро на скамью подсудимых сядут владелец «Моего банка» Глеб Фетисов и бывший председатель правления Кира Андрианова: следственный комитет России собрал достаточно доказательств и направил дело в суд.

Как поясняет СК РФ, подозреваемые обвиняются в шести эпизодах неправомерного вывода активов организации деньгами и ценными бумагами на сумму более 1,9 миллиардов рублей. В том числе, с помощью выдачи невозвратных по сути кредитов фиктивным предприятиям.

Фетисов находился в СИЗО с февраля 2014 до августа 2015 года, пока постепенно ему не отменили меру пресечения. Считает себя невиновным, поскольку рассчитался со всеми кредиторами банка. Его состояние оценивают в 1,4 млрд долларов, возглавляет партию «Альянс зеленых и социал-демократов».

Читайте также:

СКР: задержан экс-владелец банка и сенатор Глеб Фетисов

Топ-менеджеры московского банка обвиняются в хищении полумиллиарда рублей