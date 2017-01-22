На Кубани убийца девушки сдался полиции

Убийца 20-летней девушки в Краснодарском крае сам пришел в полицию с повинной. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства в минувшую пятницу и был объявлен розыск подозреваемого.

Ранее «АН-онлайн» сообщали об убийстве в Краснодарском крае. Как выяснило следствие, 27-летний парень, находясь в гостях у своей 20-летней подруги, произвел выстрел из автомата. Случайным был выстрел или умышленный, следствие разберется.

Дама получила смертельное ранение в голову. Парень после убийства скрылся, но 22 января он сам пришел в полицию и сдался. Сейчас мужчина доставлен в Следственный комитет на допрос по уголовному делу.