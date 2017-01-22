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В Комсомольске-на-Амуре произошла массовая драка подростков, один скончался
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ЧП в московской подземке: на рельсы упал боец Росгвардии
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