Все обстоятельства данного инцидента уточняются, но известно, что житель Алданы (Якутия) неожиданно стал вести себя неадекватно и схватился за карабин «Сайга», после чего его близкие вызвали «скорую» и полицию.

Так уж получилось, что врачи «скорой» на место прибыли чуть раньше и «попали под раздачу»: неадекватный гражданин вначале стал палить в воздух, а затем сделал три выстрела по машине медиков. В этот момент и подоспел наряд полиции, передают «Вети.ру».

На приказ полицейского бросить оружие и сдаться мужчина не отреагировал, и страж порядка ранил нарушителя спокойствия в плечо и в живот, после чего дебошира доставили в больницу. Врачи называют состояние раненого тяжелым.

Известно, что владельцу карабина 49 лет и он ведет бизнес в сфере ритуальных услуг.