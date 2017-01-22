Похищение 12-летней школьницы из Оренбурга обрастает новыми подробностями. Оказалось, что пермский грузчик некогда работал в полиции, но был уволен за курение «травки». 6 лет Юрий Тиунов числился в розыске.

Это стало известно после того, как подозреваемого проверили на причастность к другим преступлениям. Выяснилось, что приезжий киднепер уже совершал преступления сексуального характера в отношении двух школьников в 2011 году у себя на родине. Двое детей 7 и 11 лет катались в лесу на лыжах. Воспользовавшись, что дети были в безлюдном месте одни и применив физическую силу, Тиунов совершил в отношении школьников насильственные действия сексуального характера, пишет "Комсомольская правда". Все эти годы насильник так и не был найден.

В тот же день, 18 января, перед похищением Насти, злоумышленник на белой Lada Granta пытался увезти с собой еще двух несовершеннолетних девочек, но им удалось отбиться от опасного мужчины. По их описанию он в точности походил на задержанного Юрия Тиунова.

Спустя шесть часов после похищения, Настю Дьякову вместе с обидчиком нашли в районе городской свалки. У неудавшегося киднепера заглох мотор. При обыске в салоне у Тиунова нашли емкости с жидкостью, которой он поил девочку, чтобы сломить ее волю к сопротивлению. Эксперты определят их содержимое.



