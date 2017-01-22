По факту массовой драки в одном из кафетериев Читы проводится предварительная проверка. У следствия есть подозрения, что крупную потасовку затеяли сотрудники местных правоохранительных органов.

Видеоролик попал в соцсеть «ВКонтакте» и сразу стал предметом обсуждения пользователей. Нашлись свидетели происшествия, которые утверждают, что дерутся на видео сотрудники полиции.

Пока следствие установила, что массовая драка произошла после застолья в одном из ночных заведений Читы. Поводом для застолья было получение одним из полицейских очередного воинского звания и рождение рубенка у его сослуживца. Известно также, что во время драки один из дебоширов достал оружие как аргумент. Пострадали от потасовки два сотрудника кафе, которых госпитализировали.