В США пьяная девушка откусила полицейскому ухо

Американская пресса сообщает о приговоре суда в отношении 19-летней Эммы Вили из города Марблхэд (это в штате Массачусетс). Юная дама отправилась за решетку на четыре года за членовредительство полицейского.

Полицейская Джессика Рондинелли к моменту инцидента прослужила в органах чуть больше месяца, и сразу осталась без уха, точнее, без его части, передают «Вести.ру».

Джессика, будучи при исполнении, задержала подвыпившую Эмму Вили в ночном клубе за недостойное поведение, но девушка не поддалась и напала на стража порядка, откусив той часть уха. Сообщается, что членовредительство произошло еще прошлым летом, но суд только сейчас вынес решение, так как адвокат Эммы доказывал невменяемость своей подзащитной.

Ранее «АН-онлайн» сообщали о даме, которой хулиган откусил палец, когда она пыталась защитить от него своего мужа.