Телеканал РЕН ТВ представил видеозапись ликвидации киллера, расстрелявшего бизнесмена на Lexus в Шмитовском проезде в центре Москвы 18 января. Им оказался скрывшийся с места преступления Алексей Исаков.

Мужчина оказал активное сопротивление бойцам Росгвардии, проводившим спецоперацию по задержанию. Им пришлось открывать входную дверь квартиры, в которой заперся преступник, с помощью спецстредств. Затем подозреваемый бросил гранату, и был ликвидирован в ту же секунду.

После расстрела владельца московского автосервиса убийце какое-то время удавалось скрываться от полиции. Исаков имел несколько сим-карт и не пользовался личным транспортом. Черный Mercedes-Benz, из которого киллер открыл огонь, вскоре нашли брошенным на Пятницком шоссе.



