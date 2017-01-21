Под Петербургом у сельского предпринимателя угнали Rolls-Royce

В деревне Янино во Всеволжском районе Ленинградской области был угнан автомобиль Rolls-Royce, стоимость которого оценивается в 25 миллионов рублей.

Как сообщает портал “47 новостей”, владельцем дорогостоящего транспортного средства является 43-летний местный предприниматель. По его словам, автомобиль был оставлен на стоянке возле спортивного комплекса “Петроспорт”. По окончании тренировки предприниматель не нашел свой Rolls-Royce на месте и немедленно обратился в полицию. Как оказалось, неизвестные злоумышленники вскрыли замок личной кабинки предпринимателя и украли из него ключи от автомобиля.

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