Зарплатой себя лично главный бухгалтер Алатырского ПТУ № 115 не обижала и начисляла щедро. Сейчас женщина находится под следствием по делу о присвоении денег с использованием служебного положения.

Почти четыре года главбух ПТУ в городе Алатырь (Чувашия) регулярно начисляла себе зарплату «чуть больше» положенного, сообщает портал cheby24.ru.

Женщина не думала, что может попасться, ведь суммы в месяц были не такие уж большие по ее понятиям, однако, за четыре года «набежало» 1, 8 миллиона рублей.

Следствие выяснило, что бухгалтер регулярно подделывала платежные поручения по перечислениям средств в бюджетный и внебюджетный фонд. В итоге женщина присвоила себе 1,8 миллиона рублей. Дама полностью признала свою вину, суд арестовал квартиру бывшего главбуха, - жилье как раз стоит 2 миллиона рублей.