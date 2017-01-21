Жительница Волгограда оригинально и жестко отомстила любовнице мужа

Волгоградская мстительница пойдет под суд по уголовной статье, поскольку месть ее хоть и оригинальна, но незаконна. Теперь женщине грозит до двух лет тюрьмы - дождется ли ее муж, который и так ей изменяет?

Волгоградка узнала о мужниной измене, проинспектировав его телефон. Когда «инспекция» гаджета увенчалась успехом, дама воспользовалась полученной информацией для мести, сообщает «Блокнот Волгограда».

Обманутая женщина скачала с телефона мужа снимки его пассии, а затем разместила их в соцсетях, представив там разлучницу как девушку по оказанию интимных услуг. Когда любовнице стали названивать озабоченные мужчины, она, в ужасе обнаружив в интернете «свою страничку», заявила в полицию.

Отомстившая жена ответит перед законом по уголовной статье за нарушение неприкосновенности частной жизни. Наказанием по данной статье может стать тюремный срок до двух лет.